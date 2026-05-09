Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi uzmanları, hantavirüs enfeksiyonunun başlangıçta grip ile karıştırılabildiğine dikkat çekerek, kemirgen teması öyküsü bulunan kişilerin belirtileri kesinlikle hafife almaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamada, yüksek ateş, halsizlik, kas ve baş ağrısı ile kuru öksürük gibi şikayetlerle başlayan hantavirüs enfeksiyonunun bazı vakalarda ağır solunum yetmezliği ve böbrek tutulumuna kadar ilerleyebildiği belirtildi.

“Grip gibi başlayıp ağır tabloya dönüşebilir”

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, hantavirüsün erken dönemde üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırılabildiğini vurguladı.

İliaz, “Hastalık ilk günlerde grip benzeri belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Ateş, halsizlik, yaygın kas ağrıları ve öksürük görülebiliyor. Ancak bazı hastalarda tablo ilerleyerek ciddi nefes darlığı ve akciğer tutulumuna dönüşebiliyor” dedi.

Kemirgen teması risk oluşturuyor

Uzmanlar, hastalığın kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve salyasıyla temas sonucu bulaştığını, özellikle uzun süre kullanılmayan kapalı alanların risk taşıdığını ifade etti. Depo, bodrum, bağ evi ve ahır gibi alanların temizliği sırasında dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

“Yanlış temizlik virüsü havaya yayabilir”

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu ise temizlik sırasında yapılan hatalı uygulamaların virüsün yayılmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

Hraloğlu, “Kemirgen dışkısı veya idrarı bulunan alanların süpürülmesi ya da elektrikli süpürgeyle temizlenmesi, virüsü havaya karıştırabilir. Bu nedenle önce alan havalandırılmalı, ardından uygun dezenfektan ve koruyucu ekipmanla temizlik yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Erken başvuru hayati önem taşıyor

Hraloğlu ayrıca, kemirgen teması sonrası yüksek ateş, nefes darlığı, halsizlik ve idrar azalması gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, hantavirüsten korunmada en etkili yöntemin kemirgenlerle temasın önlenmesi ve yaşam alanlarında hijyen kurallarına sıkı şekilde uyulması olduğunu belirtti.