Gordion Antik Kenti’nde bu yıl 5’incisi düzenlenen Gordion Yarı Maratonu ve 10K Koşusu, spor ile tarihi bir araya getiriyor. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi kentte gerçekleştirilecek organizasyon, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

8 Mayıs Cumartesi günü Polatlı Cumhuriyet Meydanı’nda sporculara yarış kitleri dağıtılırken, ilkokul öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi de vatandaşların ziyaretine açıldı. Organizasyon kapsamında dün TOBB Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri sergilenirken, etkinliklerin maraton günü de Gordion’da devam edeceği belirtildi.

Yarışa büyük ilgi!

Organizasyon ekibinde yer alan Şule Çınar, yarışın bu yıl yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Çınar, “10 Mayıs 2026 Pazar günü 20’nci dünya mirasımız olan Gordion Antik Kenti’nde yarışlarımızı gerçekleştireceğiz. Bugün de Polatlı Belediyesi’nin düzenlediği alanda sporcuların kit dağıtımını yapıyoruz. Yarış toplam bin kişiden oluşuyor. Bunun 200’ünü çocuklar oluşturuyor. Çocukları çok önemsiyoruz, özellikle bu tarihi alanı görmelerini istiyoruz” dedi.

Yarışların 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde düzenleneceğini belirten Çınar, çocuk koşularının ise yaklaşık 150 metre olacağını ifade etti. Organizasyona milli sporcuların, yabancı sporcuların ve çok sayıda amatör koşucunun katılacağını söyleyen Çınar, “Yarışa inanılmaz bir talep var. Kayıtları üç gün önceden kapattık. Herkesi bu heyecana ortak olmaya bekliyoruz” diye konuştu.