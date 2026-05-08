8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon; spor, kültür ve sanat etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Gordion’un tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından sporcuları ve ziyaretçileri ağırlayacak.

Açılışta Birlik ve Tarih Vurgusu



Etkinliğin açılış programında konuşan Gordion Vakfı Başkanı Kadim Koç ile Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Şevket Bülent Yahnici, Gordion’un sadece tarihi bir değer değil, aynı zamanda kültürel mirasın geleceğe taşınmasında önemli bir sembol olduğunu ifade etti.

Konuşmalarda sporun birleştirici gücüne dikkat çekilirken, organizasyonun Polatlı’nın tanıtımına büyük katkı sunduğu vurgulandı.

Programa ayrıca Yakup Odabaşı da katılarak organizasyona destek verdi.

Üç Gün Boyunca Spor ve Kültür Şöleni

Etkinlik programı kapsamında ilk gün Ankara Kent Konseyi’nde yarış kitleri dağıtılacak, resim sergileri, protokol konuşmaları ve mini konser düzenlenecek.

İkinci gün ise Polatlı Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli sergiler, etkinlikler ve sosyal aktiviteler gerçekleştirilecek.

Final günü olan 10 Mayıs Pazar günü ise gözler yarı maraton ve 10K yarışlarında olacak. Çocuk koşularından halk oyunlarına, mehter gösterilerinden antika araç sergilerine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

Gordion’un Tarihi Atmosferinde Koşacaklar

Koşular, tarihi Gordion Antik Kenti ve Yassıhöyük çevresinde düzenlenecek. Organizasyon, sporculara yalnızca yarış deneyimi değil, aynı zamanda binlerce yıllık tarihin içinde unutulmaz bir atmosfer sunacak.

“Gordion artık sadece bizim değil, tüm insanlığın ortak mirasıdır”

Kadim Koç, Polatlı ve Gordion’un Anadolu’nun en önemli tarihi hafıza alanlarından biri olduğunu belirterek, bölgenin 5 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi. Gordion’un yalnızca antik bir kent değil, aynı zamanda Sakarya Havzası ile bütünleşmiş büyük bir medeniyet mirası olduğuna dikkat çeken Koç, bu iki değeri birlikte koruyup geleceğe taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Koç, 2018 yılından itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda Gordion Antik Kenti’nin Ankara’nın ilk UNESCO Dünya Mirası olarak listeye girdiğini hatırlatarak, “Gordion artık sadece bizim değil, tüm insanlığın ortak mirasıdır” dedi.



Bölgenin dünyanın ikinci büyük tümülüsüne, en eski ahşap yapı örneklerine ve Frig uygarlığının eşsiz kalıntılarına ev sahipliği yaptığını vurgulayan Koç, Gordion’un uluslararası ölçekte daha büyük projelerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Mevcut çalışmaların yeterli olmadığını ifade eden Koç, merkezi yönetim ve ilgili kurumlara daha fazla yatırım ve tanıtım çağrısında bulundu.

Düzenlenen yarı maraton ve kültürel etkinliklerin amacının da Gordion’un tarihi derinliğini daha geniş kitlelere hissettirmek olduğunu belirten Koç, organizasyon sayesinde binlerce kişinin bölgenin kültürel mirasıyla buluşacağını kaydetti.

“Bu geldiğimiz noktada Polatlı Belediyesinin emeği büyük”

Şevket Bülent Yahnici konuşmasında, Gordion’un Ankara ve Türkiye turizmi açısından her zaman büyük önem taşıdığını belirterek, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesiyle bu değerin daha da arttığını söyledi.

Yahnici, UNESCO sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Polatlı’daki kurumların yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. Süreç boyunca uluslararası düzeyde önemli bir lobi çalışması yürütüldüğünü belirten Yahnici, bu çalışmalar sonucunda Gordion Antik Kenti ile birlikte Ahi Şerafettin Camii’nin de UNESCO listesine dahil edildiğini hatırlattı.



Yahnici, Polatlı Belediyesi, POTA ve Polatlı Tanıtım Merkezi’nin süreçte büyük emek verdiğini vurgulayarak, özellikle Kadim Koç ile Şule Çınar’ın Gordion’un tanıtımı ve yarı maraton organizasyonunun hayata geçirilmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.

UNESCO’nun yalnızca tarihi alanın listeye alınmasını değil, aynı zamanda o mirasın nasıl tanıtıldığını ve korunup yaşatıldığını da önemsediğini ifade eden Yahnici, geçmiş yıllarda Gordion’un tanıtımı için yeterli çalışma yapılmadığını ancak son dönemde bu konuda önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

Yahnici, düzenlenen yarı maraton ve kültürel etkinliklerin Gordion’un ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına büyük katkı sunduğunu belirterek emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.