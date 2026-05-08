Patlama, saat 16.00 sıralarında Hendek 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde transmisyon kayışı ve konveyör bandı üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan patlamanın ardından tesiste yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, fabrikada bulunan 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, patlamanın çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.