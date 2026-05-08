Başkentte hafta sonu planı yapan vatandaşlara Meteoroloji’den uyarı geldi. Ankara’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, cumartesi ve pazar günleri gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre bugün kent genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığının 22 derece civarında seyretmesi beklenirken, hafta sonuyla birlikte bulutlu hava etkisini artıracak.

Özellikle cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Ankara’nın birçok ilçesinde kısa süreli sağanak yağış geçişleri görülebileceği belirtilirken, pazar günü yağışların daha yaygın hale gelmesi tahmin ediliyor. Yetkililer ani yağış, kuvvetli rüzgar ve kaygan yollar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan sıcaklıkların hafta sonu boyunca 20 ila 24 derece arasında değişeceği öğrenildi. Uzmanlar, dışarı çıkacak vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.