Mardin’in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde seyir halindeki iki ayrı TIR’da çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Alevlere teslim olan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olaylarda yaralanan olmadı.

Kızıltepe’de Seyir Halindeki TIR Alev Aldı

İlk yangın, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Elbeyli Mahallesi’nde, İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 63 YY 807 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası TIR’da ciddi hasar oluştu.

Artuklu’da TIR Alev Topuna Döndü

İkinci yangın ise Artuklu ilçesine bağlı kırsal Alakuş Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün adı ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR, seyir halindeyken aniden alev aldı.

Yangının kısa sürede büyümesiyle araç adeta alev topuna dönerken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, TIR tamamen kullanılamaz hale geldi.

İpekyolu Trafiğe Kapatıldı

Yangın nedeniyle İpekyolu bir süre ulaşıma kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Her iki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.