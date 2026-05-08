Kayseri’de görev yapan 16 öğretmen, tiyatro sevgisini aynı sahnede buluşturdu. Halk Eğitimi Merkezi’nin açtığı tiyatro kursunun ardından bir araya gelen eğitimciler, 2024 yılında “Sanatolia Öğretmen Tiyatro Topluluğu”nu kurarak çeşitli oyunları sahnelemeye başladı.

Dekorundan kostümüne kadar tüm hazırlıkları kendi imkanlarıyla yapan topluluk, şimdi ise okullardaki şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları “Yarın” adlı yeni oyun için prova yapıyor.

Tiyatro Yolculuğu Kursla Başladı

Topluluğun yönetmenliğini yapan özel eğitim öğretmeni Yusuf Balaban, tiyatroyla bağının öğrencileriyle kurduğu eğitim süreci sayesinde güçlendiğini söyledi.

Özellikle özel gereksinimli çocuklarla çalışırken drama yöntemlerinden sıkça faydalandığını anlatan Balaban, zamanla tiyatro kurslarına katıldığını ve farklı topluluklarda yer aldığını belirtti. Balaban, edindiği deneyimlerin ardından kendi ekiplerini kurduklarını ifade etti.

Kendi Dekorlarını Kendileri Hazırlıyorlar

Öğretmenlerden oluşan tiyatro topluluğu, bugüne kadar birçok oyunu seyirciyle buluşturdu. İlk olarak “Töre” adlı oyunu sahneleyen ekip, ardından “Aşk ve Şifa” ile “Senin Annen Bir Melek” isimli Yeşilçam uyarlaması komedi oyununu izleyiciyle buluşturdu.

Topluluğun tüm üretim sürecini kendi emeğiyle yürüttüğünü söyleyen Balaban, dekor, aksesuar ve kostüm dahil sahneye dair her ayrıntıyı ekip olarak hazırladıklarını dile getirdi. Öğretmenler, zaman zaman Milli Eğitim Müdürlüğü etkinliklerinde, zaman zaman ise özel sahnelerde tiyatroseverlerle buluşuyor.

“Yarın” Oyunu Şiddete Dikkat Çekecek

Topluluk, son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla yeni bir projeye imza attı. Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan silahlı saldırının ardından hazırlanan “Yarın” adlı oyunla farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Balaban, oyunda öğretmen, öğrenci ve velilerin yaşadığı duygusal süreçlerin sahneye taşınacağını belirterek, toplumun umutsuzluğa sürüklenmemesi için sanatın gücünden yararlanmak istediklerini söyledi.

Oyunun ilk gösteriminin 11 Mayıs Pazartesi günü Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda yapılacağı öğrenildi.

“Öğrencilerimizle Birlikte Varız”

Topluluk üyelerinden Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Damla Güler ise çocukluk yıllarından beri tiyatroya ilgi duyduğunu ifade etti.

Halk Eğitimi Merkezi kursuyla bu hayalini gerçekleştirme fırsatı yakaladığını belirten Güler, iki yıldır büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Yeni oyunda drama ve oratoryo öğelerini bir araya getirdiklerini anlatan Güler, türkülerle desteklenen sahneler aracılığıyla hem duygusal hem toplumsal bir anlatım sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Öğretmenlerin öğrencileriyle her koşulda birlikte olması gerektiğini vurgulayan Güler, “Biz öğrencilerimizle varız, onlar da bizimle var oluyor. Bu bağı sahneye taşımak istiyoruz” dedi.