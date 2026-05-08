Osmaniye’de bir ilkokulda yaşanan olayda, nefes borusuna mısır kaçan öğrenci öğretmeninin hızlı müdahalesi sayesinde hayata tutundu. Panik dolu anlar okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Teneffüste Fenalaştı

Olay, 7 Ocak İlkokulu’nda meydana geldi. Teneffüste arkadaşlarıyla oyun oynayan öğrencinin nefes borusuna yediği mısır kaçtı. Bir anda nefes almakta zorlanan öğrenci fenalaşarak öğretmenine yöneldi.

Durumu fark eden sınıf öğretmeni Ayşe Dinç, vakit kaybetmeden öğrenciye müdahale etti.

Heimlich Manevrasıyla Kurtardı

Daha önce aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde ne yapması gerektiğini bildiğini belirten Ayşe Dinç, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonrası öğrencinin nefes borusundaki mısır parçası çıkarıldı.

Öğrencinin yeniden nefes almaya başlamasıyla çevrede büyük rahatlama yaşandı.

“İlk Yardım Eğitimi Hayat Kurtarıyor”

Yaşananların ardından konuşan öğretmen Ayşe Dinç, ilk yardım eğitiminin önemine dikkat çekti.

Dinç, “Bahçe nöbetim sırasında öğrencimin boğazını tutarak bana doğru geldiğini ve nefes alamadığını fark ettim. Daha önce aldığım ilk yardım eğitimleri sayesinde Heimlich manevrasını hemen uyguladım. Yabancı cisim çıktıktan sonra öğrencimiz yeniden nefes almaya başladı” dedi.

Bu tür durumlarda sakin kalmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Dinç, herkesin temel ilk yardım eğitimi alması gerektiğini ifade etti.

Kameralara Yansıdı

Öğrencinin nefes almakta zorlandığı anlar ve öğretmenin müdahalesi, okulun güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde öğretmenin hızlı ve kontrollü müdahalesi dikkat çekti.