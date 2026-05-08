Hatay’da 5,5 yıl önce balık avlamak için botla denize açıldıktan sonra kaybolan kaynak ustası Ali Nail Gündoğan’ın ailesi, olayın yeniden soruşturulmasını talep etti. Baba Cumali Gündoğan, oğlunun akıbetini öğrenmek istediğini belirterek, “Ortada ne bot var ne oğlum. Bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyorum” dedi.

Botla denize açıldıktan sonra kayboldu

Olay, 31 Aralık 2020’de yaşandı. Defne ilçesinden Samandağ’a gelen o dönem 23 yaşındaki kaynak ustası Ali Nail Gündoğan, arkadaşı S.T. ile birlikte botla denize açıldı. Bir süre sonra Gündoğan’dan haber alınamadı.

Bölgede başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarında, S.T. kıyıdan 73 metre uzaklıktaki kayalıklarda bulundu. S.T.’nin ifadesinde, botun rüzgar nedeniyle sürüklendiğini, kendisinin denize düşerek kayalıklara çıktığını, Ali Nail Gündoğan’ın ise botla birlikte gözden kaybolduğunu söylediği öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin Suriye sınırından Antalya açıklarına kadar aylar süren arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı.

“Yanlarında 3 telefon vardı”

Baba Cumali Gündoğan, olayla ilgili halen cevap bekleyen çok sayıda soru bulunduğunu söyledi. Oğlunun denizde kaybolduğuna inanmadığını belirten Gündoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşı, rüzgarın botu savurduğunu ve kendisinin 10 saat boyunca kayalıkta beklediğini söylüyor. Kendisine ‘Oğlum suya düştü mü?’ diye sordum, ‘Hayır’ dedi. Suya düşmediyse neden bizi aramadı? Yanlarında üç tane telefon vardı. O soğukta sabaha kadar nasıl beklediler? Bunların hepsi cevapsız soru işaretidir.”

Cumali Gündoğan, CİMER kayıtlarında oğlunun telefonunun olay gecesi karada sinyal verdiğinin ve bir dakikalık yardım çağrısı yapıldığının görüldüğünü de öne sürdü.

“Lütfen bu dosya yeniden açılsın”

Dosyanın kapatıldığını ifade eden baba Gündoğan, yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Bir önceki savcı bana, ‘Gözün aydın, telefonu bulduk’ dedi ama aradan yıllar geçti, dosya kapatıldı. Lütfen bu dosya yeniden açılsın. 5,5 yıldır oğlumun başına ne geldiğini öğrenmek için yanıp tutuşuyorum.”