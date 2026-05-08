Son dönemde yeniden gündeme gelen Hantavirüs Enfeksiyonu, kemirgenler aracılığıyla bulaşan ve ağır vakalarda ölümcül olabilen viral hastalıklar arasında yer alıyor. Özellikle farelerin idrarı, dışkısı ve salyasıyla temas sonucu ortaya çıkan virüs, çoğu zaman ilk etapta grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Kemirgenlerden Bulaşıyor

Hantavirüs, başta fareler olmak üzere kemirgen hayvanların taşıdığı virüslerin insanlara geçmesiyle oluşuyor. Virüs; enfekte hayvanların dışkı, idrar veya salyasının kuruyup havaya karışmasıyla solunum yoluyla bulaşabiliyor. Bunun yanı sıra doğrudan temas ya da nadiren kemirgen ısırıkları da risk oluşturuyor.

Uzmanlara göre özellikle uzun süre kapalı kalan depo, bodrum, ahır ve kırsal alanlardaki yapılarda temizlik yaparken dikkatli olunması gerekiyor.

İlk Belirtiler Grip ile Karıştırılıyor

Hastalığın ilk belirtileri çoğu zaman yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve mide bulantısı şeklinde görülüyor. Bu nedenle başlangıçta grip veya soğuk algınlığı ile karıştırılabiliyor.

İlerlemiş vakalarda ise nefes darlığı, akciğerlerde sıvı birikmesi, böbrek yetmezliği ve tansiyon düşüklüğü gibi ciddi tablolar ortaya çıkabiliyor.

Ölüm Riski Bulunuyor

Bazı hantavirüs türleri hafif seyredebilirken, bazı türler ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Özellikle akciğerleri etkileyen “Hantavirüs Pulmoner Sendromu” ile böbrekleri etkileyen “Kanamalı Ateş ile Seyreden Böbrek Sendromu” en ciddi tablolar arasında gösteriliyor.

Hastalığa karşı özel bir antiviral tedavi bulunmazken, erken teşhis ve destekleyici tedavi hayati önem taşıyor.

Korunmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Uzmanlar hantavirüsten korunmak için şu önlemleri öneriyor:

Kemirgenlerin bulunduğu alanlardan uzak durulmalı

Depo ve kapalı alanlar temizlenmeden önce havalandırılmalı

Temizlik sırasında maske ve eldiven kullanılmalı

Fare dışkısı ve idrarı kuru şekilde süpürülmemeli

Gıda ürünleri kapalı alanlarda muhafaza edilmeli

Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ve depo temizliği yapan kişilerin belirtiler konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.