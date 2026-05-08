Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 37. Uluslararası Bahar Şenliği kapsamında gerçekleştirilen Devrim Yürüyüşü ve sanatçı İlkay Akkaya konseri sırasında yaşanan gerginliğin ardından çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, konser sırasında bir grup öğrenci Türk bayrağı açarak slogan attı. Bunun ardından alanda bulunan bazı öğrencilerle grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında arbede yaşanırken, etkinlik alanında zaman zaman itişmeler meydana geldi. Olay anlarına ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Öğrenciler Gözaltına Alındı!

Yaşananların ardından Ankara Emniyeti tarafından sabah saatlerinde çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Öğrencilerin evlerine yapılan baskınlarda en az 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçelerine ilişkin ise resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan, olaylarda adı geçen “İstiklal Kadınları Hareketi” adlı grubun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda operasyonlara ilişkin ifadeler kullandığı ve gözaltı sürecine dair paylaşımlar yaptığı iddia edildi.

ODTÜ’de yaşanan olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.