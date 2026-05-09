Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri verileri, trafikte “incinebilir yol kullanıcıları” olarak tanımlanan yayalar, motosiklet sürücüleri, bisikletliler ve elektrikli skuter kullanıcılarının ölüm ve yaralanmalardaki payının her yıl arttığını ortaya koydu.

Verilere göre 2025 yılında trafik kazalarında hayatını kaybeden toplam 6 bin 35 kişinin 2 bin 680’ini incinebilir yol kullanıcıları oluşturdu. Böylece bu grubun toplam trafik ölümleri içindeki payı yüzde 44,4’e yükseldi. Bu oran 2018 yılında yüzde 36,4 seviyesindeydi.

Motosiklet sürücülerindeki artış dikkat çekti. 2018’de trafik kazalarında yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü sayısı 823 iken, 2025’te bu sayı 1.334’e çıktı. Aynı dönemde hayatını kaybeden yayaların sayısı ise 1.484’ten 1.205’e geriledi.

Yaralanma verilerinde de benzer tablo ortaya çıktı. 2025 yılında toplam 403 bin 937 kişi trafik kazalarında yaralanırken, bunların 183 bin 840’ını incinebilir yol kullanıcıları oluşturdu. Böylece toplam yaralanmalar içindeki pay yüzde 45,5’e ulaştı. Bu oran 2018’de yüzde 26,4 olarak kayıtlara geçmişti.

2025 yılında yaralanan motosiklet sürücüsü sayısı 130 bin 578’e yükselirken, yaralanan yaya sayısı 42 bin 540 oldu. Elektrikli skuter sürücülerinin yaralanma sayısı ise 2 bin 523 olarak açıklandı.

TÜİK verileri, özellikle motosiklet kullanımındaki artışla birlikte trafikte can kaybı ve yaralanma riskinin incinebilir yol kullanıcıları açısından giderek büyüdüğünü gösterdi.