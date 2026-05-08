Sendika tarafından yapılan açıklamada, ODTÜ Stadyumu’nda gerçekleştirilen etkinlikte yaşanan görüntülerin üzüntüyle takip edildiği belirtilerek, Türk bayrağının milletin bağımsızlığını ve devletin egemenliğini temsil eden en kutsal değerlerden biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Türk bayrağına yönelik hiçbir saygısızlığın ifade özgürlüğü ya da üniversite kültürü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği” ifade edilirken, üniversitelerin bilim yuvaları olduğu ve milli-manevi değerlere saygının esas alınması gerektiği belirtildi.

Eğitim Gücü Sen, olaylara ilişkin şiddet içeren görüntülerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, ilgili adli ve idari makamların gerekli incelemeleri ivedilikle yapması gerektiğini ifade etti.

Sendika açıklamasında ayrıca, toplumsal huzuru ve milli birlik beraberliği hedef alan her türlü provokatif girişimin karşısında oldukları da kamuoyuna duyuruldu.