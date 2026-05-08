Edinilen bilgilere göre olay, ilçede 3 Mayıs tarihinde yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından devam eden husumet nedeniyle Şentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce gerilim bulunan iki ailenin fertleri karşılaştıktan sonra tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Tarafların birbirine ateş açması mahallede paniğe neden olurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alarak müdahalede bulundu.

Polis tarafından yapılan çalışmalarda olaya karıştığı değerlendirilen 12 kişi gözaltına alınırken, 8 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.