Beypazarı ilçesinde Alaeddin Sokak üzerinde açılan sergide, öğrencilerin yaptığı çeşitli el emeği çalışmalar ve sanatsal ürünler yer aldı. Etkinlik, vatandaşlar ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

İl Müftü Yardımcısı Mahmut Arcaklıoğlu, sergideki eserlerin her birinin ayrı bir anlam taşıdığını belirterek öğrencilerin çalışmalarının manevi ve kültürel değerler açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ise düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerin öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Etkinlik kapsamında sergi alanını gezen katılımcılar, öğrencilerin eserlerini inceleme fırsatı bulurken, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.