Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye’ye gelen yabancı basın mensuplarıyla buluştu. COP31 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, dirençli şehirlerin önemine dikkat çekti.

Hatay’ın 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu söyleyen Kurum, “Bugün şehirlerin gücü nüfusuyla değil, afetlere karşı ne kadar hazırlıklı olduğu ile ölçülüyor” ifadelerini kullandı.

“Dünya iklim krizini farklı dillerle konuşuyor”

Bakan Kurum, son iki ayda iklim değişikliğiyle ilgili dünya genelinde 39 milyon içerik üretildiğini, yaklaşık 2 milyar etkileşim oluştuğunu belirtti.

Kurum, farklı bölgelerin iklim krizine farklı başlıklardan yaklaştığını vurgulayarak şunları söyledi:

Kuzey Amerika’da ekonomik ve toplumsal etkiler,

Avrupa’da karbon emisyonları ve net sıfır hedefleri,

Asya’da enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji,

Afrika ve Güney Amerika’da ise su ve gıda güvenliği öne çıkıyor.

“İklim değişikliği küresel bir kriz ama her coğrafyanın önceliği farklı” diyen Kurum, insanların iklim krizini en çok yangın, sel, kuraklık ve gıda sorunları yaşandığında hissettiğini ifade etti.

“Hatay’da sadece binaları değil hayatı yeniden kurduk”

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Bakan Kurum, bölgede 500 bin konut, köy evi ve iş yerinin teslim edildiğini açıkladı.

Hatay’da sadece konut değil, şehrin hafızasının da yeniden inşa edildiğini söyleyen Kurum, Antakya’daki tarihi dokunun korunarak ayağa kaldırıldığını belirtti.

İskenderun Sahil Projesi, Uzun Çarşı restorasyonu ve altyapı yatırımlarıyla şehrin yeniden canlandırıldığını aktaran Kurum, “Biz burada yalnızca yapı değil, yaşam inşa ediyoruz” dedi.

“Deprem direnci ile iklim uyumu birlikte düşünülmeli”

Kurum, deprem riski ile iklim krizinin birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, dirençli şehir anlayışının her iki tehdide karşı hazırlıklı olmayı gerektirdiğini söyledi.

Bu kapsamda geliştirilen “Anadolu Çınarı Modeli”nin bilim, güçlü kamu kapasitesi ve insan odaklı şehircilik anlayışına dayandığını ifade eden Kurum, Türkiye’nin afet sonrası yeniden yapılanma tecrübesini dünyayla paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti.

Hatay Deklarasyonu mesajı

Bakan Kurum, COP31 kapsamında hazırlanan Hatay Deklarasyonu ile şehirlerin iklim krizine karşı daha dirençli hale getirilmesi için ortak irade ortaya koyduklarını belirtti.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, düşük karbonlu kalkınma, yeşil altyapı ve sürdürülebilir şehircilik hedeflerinin deklarasyonun temel başlıkları arasında yer aldığını söyledi.

Konuşmasının sonunda Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Kurum, yabancı gazetecilere Hatay’ın tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret etmeleri çağrısında bulundu.