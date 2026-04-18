Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yürüttükleri incelemeler kapsamında H.E.’nin, Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısıyla ilgili gerçeğe aykırı ve toplumda endişe yaratabilecek içerikler paylaştığını tespit etti. Yapılan araştırmada, şüphelinin daha önce de suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.E.’yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Mahkemeye çıkarılan H.E., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, kamu düzenini bozabilecek ve toplumda panik oluşturabilecek nitelikte dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.