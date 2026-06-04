İstanbul’un tarihi simgelerinden Yerebatan Sarnıcı’na ilişkin mülkiyet tartışmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bölge İdare Mahkemesi, yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrine yönelik işlemin yürütmesini durdurdu.
Kararla birlikte, kısa süre önce tamamlanan devir süreci askıya alınırken, tarihi yapının yönetimi yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Daha önce verilen mahkeme kararı doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü lehine sonuçlanan süreçte tahliye işlemleri tamamlanmış, devir teslim gerçekleştirilmişti. Ancak istinaf incelemesinden çıkan yeni karar, dosyada dengeleri değiştirdi.
İstanbul’un en çok ziyaret edilen kültürel mirasları arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı’nın geleceğine ilişkin nihai sonucun, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.