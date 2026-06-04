Haklarını almak için mücadele eden Doruk Madencilik işçilerinin direnişinde yeni bir gelişme yaşandı. Bağımsız Maden-İş Sendikası, işçilerin yaklaşık 163 milyon liralık maaş alacağına ilişkin süreçte bugün itibarıyla 85 milyon liralık ödemenin yapıldığını açıkladı.

Sendikanın avukatı Mürsel Ünder, ayrıca 15 milyon liralık ek ödemenin daha gerçekleştirileceğini belirtti. Ancak işçiler, kalan alacaklarının da eksiksiz şekilde ödenmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi için Ankara’daki Yıldızlar SSS Holding önündeki eylemlerini sürdürme kararı aldı.

Bağımsız Maden-İş temsilcileri, bazı madencilerin Beypazarı’nda abluka altında tutulduğunu öne sürerek yaşananlara tepki gösterdi. İşçiler, haklarını aramak için yaklaşık 190 kilometre yürüdüklerini hatırlatarak, gerekmesi halinde yeniden yollara düşeceklerini ifade etti.