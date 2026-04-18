Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Tavşanlı-Tepecik yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, etkili olan sağanak yağışın ardından sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Barış Doğanay ile yanında bulunan F.A., itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Sürücü Kurtarılamadı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak sürücü Barış Doğanay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı F.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayın detaylarını araştırmayı sürdürüyor.