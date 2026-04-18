Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde raf etiketleri, iş yeri ruhsatları ve ürünlerin son kullanma tarihleri detaylı şekilde incelendi. Ekipler, ayrıca hijyen ve mevzuata uygunluk konularında da değerlendirmelerde bulundu.

Denetim sürecinde market yetkilileri ve çalışanlara uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapılırken, eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Gerçekleştirilen uygulama, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

“Vatandaş Sağlığı Önceliğimiz”

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, halk sağlığının öncelikleri olduğunu vurguladı. Tiryaki, ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda kontrollerin artırıldığını ifade etti.

Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye iletebileceğini hatırlatan Tiryaki, Altın Masa Çağrı Merkezi, sosyal medya hesapları ve WhatsApp hattı üzerinden bildirim yapılabileceğini söyledi.