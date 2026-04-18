İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı için dikkat çeken bir karar alındı. Yapılan düzenlemeye göre, 18 Nisan’dan itibaren sarnıca giriş ücreti 1 TL olarak uygulanacak.

Yeni uygulamayla birlikte hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin tarihi yapıya daha kolay erişim sağlaması hedefleniyor. Özellikle turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte alınan bu kararın, ziyaretçi sayısını önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Yoğun ilgi bekleniyor

Tarihi ve mimari dokusuyla İstanbul’un simge noktalarından biri olan sarnıç, sütunları ve atmosferiyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Yetkililer, fiyat düzenlemesinin ardından mekâna olan ilginin daha da artacağını öngörüyor.

Ziyaretçilerin, yeni uygulamayla birlikte Yerebatan Sarnıcı’nı daha uygun koşullarda deneyimleme fırsatı bulacağı ifade ediliyor.