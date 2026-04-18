Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, İspanya’da düzenlenen İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısının ilk gününde organize edilen liderler resepsiyonunda yer aldı.

CHP’den yapılan açıklamada, Özel’in resepsiyon sırasında ev sahibi Pedro Sánchez başta olmak üzere; Lars Klingbeil, David Lammy ve Albin Kurti ile bir araya geldiği belirtildi.

Gerçekleşen görüşmelerde farklı ülkelerden liderlerle temas kuran Özel, etkinlik kapsamında düzenlenen toplu aile fotoğrafı çekimine de katıldı.