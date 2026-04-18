2026/1571 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1571 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.840.000,00 1 Taşıt 06EZK817 Plakalı , 2024 Model , KG MOBILITY Marka , TORRES EVX Tipli , SBV2404200041 Motor No'lu , KPT00A127RP009427 Şasi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:20

(İİK m.114/4)