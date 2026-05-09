SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, düzenleme aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirildi. Buna göre tekil gebeliklerde analık ödeneği süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılırken, çoğul gebeliklerde ise süre 18 haftadan 26 haftaya yükseltildi.

Kurum, 01.05.2026 tarihi itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın 8 haftalık ek ödemenin otomatik olarak yapılacağını bildirdi. Ayrıca 16.10.2025 tarihinden itibaren doğum yapan ve raporu 01.05.2026’dan önce sona eren anneler için de işverenlerin SGK’ya yapacağı bildirim doğrultusunda 8 haftalık ek ödeme gerçekleştirileceği ifade edildi.

SGK açıklamasında, sistemsel güncellemelerin sürdüğü belirtilerek, annelerin bu haktan yararlanabilmesi için sağlık hizmet sunucularına ya da kuruma ayrıca başvuru yapmasına gerek olmadığı vurgulandı.

Yeni düzenleme ile birlikte çalışan annelerin doğum sonrası maddi destekten daha uzun süre yararlanması hedefleniyor.