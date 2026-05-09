MALATYA’nın Doğanşehir ilçesinde 1961 yılında başlayan ve 65 yıldır süren Arslan ve Sülü aileleri arasındaki kan davası, kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen barış programıyla sona erdi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova ve Erkenek mezralarında yaşayan iki aile arasındaki husumet, 1961 yılında yaşanan ve Nuri Sülü’nün hayatını kaybettiği olayla başlamıştı. O tarihten bu yana devam eden gerginlik, yıllar içinde toplumsal girişimlere rağmen çözülememişti.

Husumetin sona erdirilmesi amacıyla Doğanşehir Kaymakamlığı tarafından düğün salonunda barış programı düzenlendi. Programa Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur’un yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ve her iki ailenin temsilcileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yapılan konuşmaların ardından taraflar bir araya gelerek barış sağladı. Aileler arasındaki 65 yıllık husumet, tokalaşma ve dualarla resmen sona erdi.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, programda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, sağlanan barışın bölge için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Yapılan barışla birlikte iki aile arasındaki uzun yıllara dayanan kan davası sona ererken, program katılımcıların dualarıyla tamamlandı.