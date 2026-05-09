Türk Kızılay’ın, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kadınların istihdama katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği “İyilikle Pişen Hayatlar” atölyelerinin 7’ncisi Antalya’da gerçekleştirildi. Kahramanmaraş’tan gelen 20 depremzede kadın, alanında tanınan şeflerle bir araya gelerek profesyonel mutfak eğitimleri aldı.

Kadınlara temel aşçılık becerileri kazandırmayı hedefleyen proje daha önce Gaziantep, Hatay, Adıyaman, İstanbul ve Adana’da düzenlenmişti. Antalya’daki 2 günlük program kapsamında katılımcılar, uygulamalı eğitimlerle mutfak teknikleri ve profesyonel yemek hazırlama süreçlerini deneyimledi.

Mehmet Akdağ’dan Antalya mutfağı eğitimi

Programın ilk gününde şef Mehmet Akdağ, Antalya mutfağına özgü lezzetleri katılımcılarla birlikte hazırladı. Eğitimde hibeş, erikli kuru cacık, taratorlu börülce ve kaymaklı keşkül yapımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Programın ikinci gününde ise şefler Batuhan Bayır ve Kıvanç Karadeniz rehberliğinde gastronomi eğitimleri gerçekleştirilecek.

“Depremzede kadınlara umut olmayı hedefliyoruz”

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özkoç, projenin deprem sonrası bölgede yürütülen önemli sosyal destek çalışmalarından biri olduğunu söyledi.

Özkoç, “Deprem bölgesinden gelen kadınlarımıza profesyonel mutfak eğitimi veriyoruz. Aynı zamanda moral ve motivasyon desteği sağlayarak geleceğe yönelik planlarını gerçekleştirmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Kahramanmaraş’tan gelen kadınlarımızın bir kısmı profesyonel olarak çalışıyor, bazıları ise ev yapımı ürünler satarak aile bütçesine katkı sağlıyor” dedi.

“Karşılıklı bir paylaşım ortamı oluştu”

Şef Mehmet Akdağ ise Türk gastronomisinin gücünü anlatmaya çalıştığını belirterek, programın kendisi için de öğretici olduğunu ifade etti.

Akdağ, “Antalya’nın lezzetlerini misafirlerimizle paylaşıyoruz. Aynı zamanda onların yöresel tatlarını da öğreniyoruz. Böylece güçlü bir kültürel paylaşım ortaya çıkıyor. Bir nebze olsun onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

“Zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi verdik”

Programa Kahramanmaraş’tan katılan Sedanur Simsar, deprem sonrası yaşadıkları süreci anlatarak, “Can kaybımız olmadı ama evimizi kaybettik. O evi kendi emeğimizle yapmıştık. Manevi olarak çok zor günler geçirdik. Bu organizasyon bize moral oldu” ifadelerini kullandı.

“Anka kuşu gibi küllerimizden doğduk”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Aşçılık ve Yiyecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Mihrace Burçak da deprem sonrası verilen desteklerin hayatlarını yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Burçak, “Kızılay’ın desteğiyle yeniden üretmeye başladık. Eğitim hayatımıza geri döndük. Büyük bir mücadele verdik ama adeta Anka kuşu gibi küllerimizden doğduk” dedi.

Program sonunda depremzede kadınlara sertifikaları verilirken, şef Mehmet Akdağ için hazırlanan yöresel lezzetler de ikram edildi.