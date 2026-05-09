Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübün hedefinin şampiyonluk olduğunu belirterek, “Samsun’da bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracağız” dedi.

İstanbul Bayrampaşa’daki özel bir otelde, İstanbul Samsunsporlular Derneği tarafından düzenlenen “Atatürk’lü Arma Avrupa’da” adlı kitap tanıtım etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, kulüp yöneticileri, İstanbul Samsunsporlular Derneği Başkanı Hakan Ardal, şarkıcı Çağla Korkmaz, spor yorumcuları ve çok sayıda taraftar katıldı.

“Şampiyon olmak istiyoruz”

Etkinlikte konuşan Başkan Yüksel Yıldırım, Samsunspor’un hedef büyüttüğünü vurgulayarak taraftarlara önemli mesajlar verdi.

Yıldırım, “Şampiyon olmak istiyoruz. Ancak bunu sadece yönetim ya da futbolcular tek başına yapamaz. Taraftarlarımız Galatasaray maçında olduğu gibi tribünleri doldurduğunda takım bambaşka oynuyor. O maçta sansasyonel bir galibiyet aldık” ifadelerini kullandı.

“Avrupa kupaları için mücadele edeceğiz”

Önümüzdeki sezon da Avrupa kupaları hedefiyle yola çıkacaklarını belirten Yıldırım, teknik direktör tercihine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Alman futbol ekolüne olan güvenini yineleyen Yıldırım, “Disiplin benim için çok önemli. Bu nedenle Alman ekolünden vazgeçmeyeceğim. Bugüne kadar çalışan teknik adamlar arasında en iyisinin Fink olduğunu söylemem gerekiyor” dedi.

“Samsun’un çocukları artık gülüyor”

Samsunspor başkanı olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getiren Yıldırım, kulübün büyük bir kültür oluşturması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, “Çocukken hayal bile edemeyeceğim bir noktadayım. Samsun’un çocukları yıllarca üzüntü yaşadı. Şimdi ise yüzleri gülüyor. Bu da beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Çağla Korkmaz’dan mini konser

Etkinlikte daha sonra yazar Mehmet Yılmaz, Samsunspor ve çocuklar üzerine konuşma yaptı. Samsunspor tribünlerinin gol müziği olarak kullanılan “Ara Beni” şarkısıyla tanınan Çağla Korkmaz da mini konser verdi.

Korkmaz, “Zor bir dönem geçiriyordum ancak Samsunspor taraftarlarının ‘Ara Beni’ şarkısını sahiplenmesi beni yeniden ayağa kaldırdı. Kendimi artık bir Samsunsporlu gibi hissediyorum” dedi.

Program, imzalı forma ve Samsunspor’un Avrupa yolculuğunu anlatan özel tablonun sunumu ile hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.