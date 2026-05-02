Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, 9’uncu dakikada Yunus Akgün’ün golüyle 1-0 öne geçti. Orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Yunus’un vuruşu ağlarla buluştu.

Ancak bu golün ardından oyunun kontrolünü ele alan Samsunspor, 22’nci dakikada Marius Mouandilmadji ile skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci Yarıda Samsunspor Fırtınası

İkinci yarıya hızlı giren ev sahibi ekip, 57’nci dakikada Papa Alioune Ndiaye’nin golüyle öne geçti: 2-1.

63’üncü dakikada Galatasaray kalecisi Günay Güvenç kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğünü iyice artıran Samsunspor, 71’inci dakikada Mouandilmadji ve 83’te Ndiaye ile farkı açtı.

Maçın Yıldızları Ndiaye ve Mouandilmadji

Samsunspor’un galibiyetinde iki isim ön plana çıktı:

Marius Mouandilmadji (2 gol)

Papa Alioune Ndiaye (2 gol)

Bu performanslarıyla galibiyetin mimarı oldular.

Kritik Anlar Kaçtı

Galatasaray’da Leroy Sané’nin direkten dönen topu ve Victor Osimhen’in kaçırdığı fırsat maçın kırılma anları arasında yer aldı.

Maçın Özeti

Skor: Samsunspor 4-1 Galatasaray

Samsunspor 4-1 Galatasaray Goller: Mouandilmadji (2), Ndiaye (2) – Yunus Akgün

Mouandilmadji (2), Ndiaye (2) – Yunus Akgün Kırmızı Kart: Günay Güvenç (63’)

Bu sonuçla Samsunspor sahasında önemli bir galibiyet alırken, Galatasaray deplasmanda ağır bir yenilgi yaşadı.