Bir evde elektrikli sobadan kaynaklanan yangın, kısa sürede paniğe yol açtı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte içeride bulunan anne ve 6 aylık bebeği dumandan etkilendi.

Yangın Kısa Sürede Büyüdü

İddiaya göre elektrikli sobadan çıkan yangın, kısa sürede evin bir bölümünü sardı. Dumanların hızla yayılması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek yetkililere haber verdi.

Anne ve Bebek Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ve 6 aylık bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. Ardından anne ve bebek tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.