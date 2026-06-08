ABD destekli İsrail ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmalar, küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Tarafların karşılıklı saldırıları Orta Doğu'da tansiyonu yükseltirken, yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kazandı. Bölgedeki gerilimin kısa vadede diplomatik yollarla çözülebileceğine yönelik beklentiler ise zayıfladı.

8 Nisan'da sağlanan ateşkesin ardından görece sakin seyreden süreç, İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla yeniden kritik bir aşamaya taşındı. İsrail yönetimi, İran'ın balistik füze saldırılarına karşılık olarak İran'daki bazı hedeflere hava operasyonları düzenlediğini açıkladı. ABD tarafından ise şu ana kadar doğrudan askeri müdahaleye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Petrol Fiyatlarında Sert Yükseliş

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte enerji piyasalarında da hareketlilik yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde 96 dolara kadar yükselirken, gün içinde yüzde 3,4 artışla 95,2 dolar seviyesinde işlem gördü.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon baskılarını artırabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle ABD ekonomisinin güçlü görünümünü koruması nedeniyle piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine uzun süre başlamayacağı yönündeki beklentiler güç kazandı. Para piyasalarında Fed'in gelecek yıl sonuna kadar faiz indirimi yapmayacağı fiyatlanıyor.

Gözler ABD Enflasyon Verilerinde

Analistler, yatırımcıların aynı anda yükselen petrol fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmalar ve merkez bankalarını faiz artırımlarına yönelten enflasyon baskılarıyla mücadele ettiğini belirtiyor. Bu nedenle hafta boyunca açıklanacak ABD enflasyon verileri küresel piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor.

Dolar Güçlenirken Altın Geriledi

Fed'in daha şahin bir para politikası izleyebileceği beklentileri ve yükselen enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi nedeniyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,58'e yükselerek son haftaların en yüksek seviyesine çıktı.

Dolar endeksi de güç kazanarak 7 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 puanın üzerine çıktı. Güçlenen dolar ve artan tahvil faizleri, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

Altının ons fiyatı yeni haftada düşüşünü sürdürerek yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın 4 bin 310 dolar seviyelerinde işlem görürken, gün içindeki kayıp yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Avrupa Piyasalarında Negatif Seyir

Orta Doğu'da yükselen jeopolitik riskler, enerji ithalatına bağımlı Avrupa ekonomileri için de önemli bir tehdit oluşturuyor. Küresel enflasyon endişelerinin devam ettiği süreçte yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı.

Piyasalarda ECB'nin üç temel politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan teknoloji hisselerinde görülen satış baskısı ve değerli metallerdeki geri çekilme, Avrupa borsalarında olumsuz bir görünüm oluşturdu.

Avrupa Birliği de İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının kalıcı barış için önemli bir fırsat olduğunu belirterek taraflara anlaşma şartlarına tam uyma çağrısı yaptı.

Asya Borsalarında Sert Kayıplar

ABD piyasalarında cuma günü görülen satış dalgası, yeni haftada Asya piyasalarına da yansıdı. Orta Doğu kaynaklı risklerin etkisiyle Japonya ve Güney Kore borsalarında sert düşüşler yaşandı.

Yapay zeka ve teknoloji hisselerine yönelik satışların da etkisiyle Güney Kore Kospi endeksi yüzde 6,2, Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 4,1 değer kaybetti. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,4, Çin Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,3 geriledi.

Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,8 büyümesine rağmen beklentilerin altında kaldı. Ayrıca Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu ay faiz artıracağı beklentileri de piyasalardaki satış baskısını artırdı.

Borsa İstanbul ve Dolar/TL'de Son Durum

Yurt içinde ise Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü satış ağırlıklı tamamladı. BIST 100 endeksi yüzde 1,28 değer kaybederek 13.694 puandan kapanış yaptı. VİOP'ta BIST 30 haziran vadeli kontratı da akşam seansında yüzde 0,77 geriledi.

Dolar/TL kuru cuma gününü 46,0520 seviyesinde tamamlarken, yeni haftaya 46,1010 seviyesinden başladı.

Piyasaların Gözü TCMB Faiz Kararında

Yatırımcılar bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararını ve politika metnindeki mesajları yakından izleyecek. Analistler ayrıca mayıs ayı reel efektif döviz kuru verisinin de piyasalar açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puan seviyeleri destek, 13.800 ve 13.900 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.