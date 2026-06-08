Türkiye'nin ilk kadın tarihçilerinden ve Cumhuriyet döneminin önemli aydınlarından Prof. Dr. Afet İnan, düzenlenecek özel bir anma programıyla anılacak. Etkinlik kapsamında "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Karikatürlerde Kadın" sergisi de ziyaretçilerle buluşacak.

Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği tarafından organize edilen program, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da Ankara Eryaman'daki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Programda Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ ile Sanatçı Afet İnan Forumu'ndan Dr. Canan Aykent konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlikte, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte kadınların toplumsal yaşam içerisindeki temsillerini yansıtan karikatürler sergilenirken, Afet İnan'ın Türk tarihine ve kadın haklarına yönelik katkıları da ele alınacak.