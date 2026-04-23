Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı, anlamlı bir sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan sanatçı Mevlan Kurtishi, konservatuvar öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Kurtishi, ardından sevilen ilahisi “Aşkın Sardı”yı seslendirdi. Sanatçının performansı büyük beğeni toplarken salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Öğrencilerden Etkileyici Performans

Program kapsamında konservatuvar öğrencileri de sahne alarak hazırladıkları konseri sundu. Genç yeteneklerin performansı izleyicilerden tam not alırken, etkinlik sanat ve eğitimin iç içe geçtiği özel bir buluşmaya dönüştü.

Başkan Ercan’dan Konservatuvar Vurgusu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, etkinlikte yaptığı konuşmada konservatuvarın kuruluş sürecine değindi. Başlangıçta belediyenin böyle bir projeye neden ihtiyaç duyduğu yönünde eleştiriler aldıklarını belirten Ercan, vatandaşlardan gelen yoğun ilginin bu adımın ne kadar doğru olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Ercan, konservatuvarda geleceğin sanatçılarının yetiştiğini vurgulayarak öğrencilerin gelişiminden gurur duyduklarını söyledi.