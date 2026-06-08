İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenledi. 'Zula evi' olarak tabir edilen adrese yapılan baskında binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken, M.B. isimli şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen saha analizi ve istihbari çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bir evin 'Zula evi' olarak kullanıldığını belirledi. 2 Haziran salı günü düzenlenen operasyonda, M.B. (20) isimli şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Evde yapılan aramalarda 11 bin 60 adet sentetik hap, 23 gram marihuana, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 700 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.B. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)