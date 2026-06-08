Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin etkisiyle yeni haftaya negatif seyirle başladı. Cuma gününü yüzde 1,28 değer kaybıyla 13.694,19 puandan tamamlayan endeks, haftanın ilk işlem gününde açılışta 104,03 puan düşüşle 13.590,16 seviyesine geriledi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi ise yüzde 0,93 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında yatırımcısına kazandıran tek sektör yüzde 0,76 yükselişle kimya, petrol ve plastik olurken, en fazla kayıp yüzde 1,70 ile elektrik sektöründe yaşandı.

İsrail-İran Gerilimi Küresel Piyasaları Olumsuz Etkiliyor

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde satış baskısı hakim olurken, bunun temel nedeni Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik riskler oldu.

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırıların yeniden başlaması, bölgede tansiyonu artırırken, diplomatik çözüm beklentilerini de zayıflattı. 8 Nisan'da sağlanan ateşkes sonrası nispeten sakin seyreden süreç, tarafların son saldırılarıyla yeniden kritik bir aşamaya taşındı.

İsrail yönetimi, İran'ın balistik füze saldırılarına karşılık olarak bazı İran hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenlediğini açıkladı. ABD tarafından ise şu ana kadar doğrudan askeri müdahaleye ilişkin resmi bir saldırı açıklaması yapılmadı.

Yatırımcıların Gözü Veri Gündeminde

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini belirtirken, küresel tarafta veri gündeminin görece sakin olduğunu ifade ediyor.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.540 puan seviyeleri destek konumunda bulunurken, 13.600 ve 13.700 puan seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin yanı sıra küresel risk iştahındaki değişimlerin de Borsa İstanbul'un yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.