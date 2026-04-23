Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planlanan etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. Kararın, Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan ve öğretmen ile öğrencilerin hayatını kaybettiği saldırının ardından alındığı belirtildi.

Başkan Özarslan, yaptığı açıklamada 23 Nisan’ın millet iradesinin simgesi ve çocuklara armağan edilmiş en anlamlı bayramlardan biri olduğunu vurguladı. Ancak bu yıl yaşanan acı olay nedeniyle bayramın buruk karşılandığını ifade etti.

“Yüreğimiz Buruk”

Mesajında yaşanan saldırının toplumda derin bir üzüntü yarattığını dile getiren Özarslan, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin acısının tüm milleti derinden etkilediğini belirtti. Bu nedenle ilçede planlanan kutlama programlarının iptal edildiğini açıkladı.

Mevlit Okutulacak

Özarslan, hayatını kaybedenler için ilçedeki camilerde mevlid-i şerif okutulacağını da duyurdu. Duaların, yaşamını yitiren öğretmen, öğrenciler ve tüm şehitler için edileceğini ifade etti.

“Birlikte Aşacağız”

Zor günlerin birlik ve beraberlik içinde geride bırakılacağına inandığını belirten Özarslan, gelecek yıl 23 Nisan’ın daha büyük bir coşkuyla kutlanacağını söyledi. Çocukların neşesiyle dolu bir bayram temennisinde bulundu.

Anma ve Kutlama Mesajı

Açıklamasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli egemenliğin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını belirten Özarslan, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Keçiören’de çocukların mutluluğu için çalışmaların sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.