Eskişehir'de, TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 5. Eskişehir Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, onlarca yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Eskişehir'in sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlaması hedeflenen fuar kapsamında panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan çok sayıda kültürel program düzenlenecek.

İmza günleri ve çeşitli etkinliklerde yüzlerce yazarın okurlarıyla bir araya geleceği fuar, 17 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.