Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT World Forum kapsamında düzenlenen TRT Next Programı’nda yaptığı konuşmada teknoloji, yapay zekâ ve küresel dönüşüm süreçlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen programa katılan Duran, dünyanın ciddi bir dönüşüm ve kriz sürecinden geçtiğini belirterek, bu sürecin “anlatı çağı” olarak da tanımlandığını söyledi.

“Savaşlar teknolojiyi, teknoloji savaşları besliyor”

Teknoloji ile savaş arasındaki ilişkiye dikkat çeken Duran, bu iki alanın birbirini sürekli besleyen bir döngüye dönüştüğünü ifade etti.

Duran, “Teknoloji dediğimiz şey çoğu zaman savaşlarla gelişmiş. Şimdi bu sarmal, yani savaşlar teknolojiyi geliştirirken teknoloji tekrar savaşları güçlendiriyor. Böylece savaş kapasitesi de artıyor” dedi.

“Teknoloji şirketleri artık anlatıları da kontrol ediyor”

Dijital platformların etkisine değinen Duran, teknoloji şirketlerinin yalnızca araç sunan yapılar olmaktan çıktığını belirterek, kullanıcı davranışlarını ve anlatıları şekillendiren güçlü aktörlere dönüştüklerini söyledi.

“Bu yazılımların hiç de masum olmadığını algoritmalardan ve filtreleme sistemlerinden biliyoruz” diyen Duran, kullanıcıların farkında olmadan büyük miktarda veri paylaştığını vurguladı.

Yapay zekâ ve karar alma süreçleri

Yapay zekânın bireylerin karar mekanizmalarına etkisine dikkat çeken Duran, insanların günlük yaşamda bile yapay zekâya danışarak karar almaya başladığını ifade etti.

“Artık yapay zekâya nasıl karar almamız gerektiğini soruyoruz. Bu durum insan iradesinin geleceğini tartışmaya açıyor” dedi.

“İnsan-makine birleşimi mi geliyor?”

Kuantum teknolojileri ve nörolojik gelişmelerin insan doğasını değiştirebileceğini belirten Duran, geleceğe dair önemli sorular ortaya koydu.

Duran, “Bir çip ile onlarca dil öğrenmek mümkün hale gelebilir. Ama o çipin bağlandığı zihin kime ait olacak? Bilincimiz ve vicdanımız nerede olacak?” ifadelerini kullandı.

“Algoritmalarla savrulan bir dünyada olmamalıyız”

Toplumsal yönelimlere de değinen Duran, bireylerin algoritmalar tarafından yönlendirilen bir düzende kaybolmaması gerektiğini söyledi.

“İnsan, anlam arayışı olan bir varlıktır. Algoritmalarla savrulduğumuz bir dünyada olmamalıyız” dedi.

“Türkiye küresel düzende söz sahibi olmalı”

Çok kutuplu dünya düzenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Duran, Türkiye’nin uluslararası arenada daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” ve “Daha adil bir dünya mümkündür” sözlerine atıfta bulunan Duran, Türkiye’nin kriz bölgelerinde aktif rol oynadığını söyledi.

Gazze vurgusu

Gazze’de yaşananlara da değinen Duran, uluslararası sistemin çifte standartlarını gözler önüne serdiğini belirtti.

“Gazze bize bazı ülkelerin değerleri nasıl geri plana ittiğini gösterdi. Ancak aynı zamanda dünya genelinde güçlü bir vicdani tepkinin ortaya çıktığını da gördük” dedi.

“Hakikati korumak temel görevimiz”

İletişim Başkanlığı’nın çalışmalarına da değinen Duran, dezenformasyonla mücadele ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin temel amacının “hakikati korumak” olduğunu ifade etti.

TRT, Anadolu Ajansı ve diğer medya kuruluşlarının özellikle Gazze sürecinde önemli bir sınav verdiğini belirten Duran, doğru bilginin toplumlara ulaştırılmasının kritik önem taşıdığını söyledi.