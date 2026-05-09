Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin savunma sanayiinden otomotive, güneş panelinden beyaz eşyaya kadar birçok alanda dünya ve Avrupa’da lider konuma yükseldiğini belirterek, “Türkiye’yi yüksek teknolojide dünyada oyun kurucu bir güç haline getireceğiz” dedi.

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen İlham Verici İyi Yönetim Uygulamaları Forumu (IBPF), Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde gerçekleştirildi. “Value over Valuation” temasıyla düzenlenen foruma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, yöneticiler ve öğrenciler katıldı.

“Türkiye küresel üretim üssü haline geldi”

Forumda konuşan Bakan Kacır, son 23 yılda gerçekleştirilen sanayileşme hamleleriyle Türkiye’nin küresel üretimin merkez üslerinden biri haline geldiğini söyledi.

Kacır, “2002 yılında 41 milyar dolar olan sanayi katma değeri bugün 250 milyar dolara yaklaştı. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada; ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, çelik ve ağaç ürünlerinde Avrupa’da lideriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin alüminyum, düz cam, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar ve rüzgar türbini üretiminde de Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayan Kacır, Ar-Ge yatırımlarındaki artışa dikkat çekti.

Ar-Ge harcamaları 19,9 milyar dolara yükseldi

Bakan Kacır, Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının 1,2 milyar dolardan 19,9 milyar dolara çıktığını belirterek, Ar-Ge personeli sayısının ise 29 binden 310 binin üzerine ulaştığını açıkladı.

Savunma sanayiindeki yerlilik oranının arttığını söyleyen Kacır, “Bugün kendi insansız hava araçlarını, füzelerini, mühimmatını, jet motorlarını, uçaklarını, helikopterlerini ve uydularını geliştiren bir ülkeyiz” dedi.

“TOGG ile küresel sahnede yerimizi aldık”

Elektrikli ve akıllı mobilite teknolojilerinin Türkiye için yeni bir atılım alanı olduğunu belirten Kacır, “Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait olan TOGG ile küresel sahnede yerimizi aldık” diye konuştu.

“Türkiye güvenli dijital ekonominin merkezi olacak”

Önümüzdeki dönemde yapay zeka, kuantum teknolojileri, yarı iletkenler ve nükleer enerji gibi alanlarda önemli adımlar atılacağını ifade eden Kacır, Türkiye’nin güvenli dijital ekonominin merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi.

Fiber iletişim, 5G, bulut bilişim ve yerli siber güvenlik çözümlerine yönelik yatırımların süreceğini kaydeden Kacır, yüksek teknoloji üretiminde Türkiye’nin bölgesel merkez olacağını vurguladı.

“Türkiye’de 8 Turcorn bulunuyor”

Teknoloji girişimciliğinin Türkiye’nin dönüşüm sürecindeki en önemli güçlerden biri olduğunu belirten Kacır, Türkiye’de milyar dolar değerlemeyi aşan 8 teknoloji girişimi bulunduğunu açıkladı.

Kacır, “2019 yılında Türkiye’de unicorn girişim bulunmazken bugün 8 Turcorn’a sahibiz. Teknoloji girişimlerimiz yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden oyun sektörüne kadar birçok alanda küresel başarı elde ediyor” dedi.

Hedef: 100 bin teknoloji girişimi

Türkiye’de teknoloji girişimlerine yapılan yatırımların son 5 yılda 5,6 milyar doları aştığını belirten Kacır, 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin ortaya çıkmasını ve Turcorn’ların toplam değerinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Program sonunda Bakan Mehmet Fatih Kacır’a hediye ve çiçek takdim edildi.