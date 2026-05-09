Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla Zafer Günü kapsamında ilan edilen geçici ateşkes sürecine Ukrayna’nın uymadığını öne sürdü. Açıklamada, Ukrayna’nın binlerce saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 Mayıs saat 00.00 itibarıyla başlayan ateşkes sürecinde Rus birliklerinin pozisyonlarında kaldığı ve ateşkese uyduğu belirtildi.

“Ukrayna binlerce saldırı düzenledi”

Rusya Savunma Bakanlığı, ateşkese rağmen Ukrayna güçlerinin insansız hava araçları (İHA), topçu sistemleri, tanklar ve havan toplarıyla saldırılar gerçekleştirdiğini iddia etti.

Açıklamada, “Ateşkes süresince Ukrayna ordusu, topçu, çok namlulu roketatar, havan topları ve tanklarla 1173 saldırı düzenledi. Ayrıca İHA’larla 7 bin 151 saldırı gerçekleştirildi. Toplam 8 bin 970 ateşkes ihlali kaydedildi” ifadelerine yer verildi.

“Rusya karşılık verdi”

Rus ordusunun söz konusu saldırılara karşılık verdiği belirtilen açıklamada, İHA kontrol merkezlerinin hedef alındığı ve çeşitli askeri noktaların vurulduğu aktarıldı.

Ateşkes süreci ve Trump’ın açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce 8-9 Mayıs tarihlerini kapsayan Zafer Günü nedeniyle geçici ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük yeni bir geçici ateşkes üzerinde uzlaşı sağlandığını açıklamış, bu süreçte askeri faaliyetlerin durdurulması ve 1000 esir asker değişimi yapılmasının planlandığını belirtmişti.

Hem Rusya hem de Ukrayna tarafı, Trump’ın ateşkes ve esir takası önerisine destek verdiklerini bildirmişti.