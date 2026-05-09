İGA tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı’nın kira ödemelerinin sözleşme kapsamında düzenli şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada, her yıl KDV dahil 1,1 milyar avroluk kira bedelinin, takip eden yılın ocak ayı sonunda ödendiği ifade edildi.

Kamuoyunda gündem olan “53,7 milyar TL” rakamının ise 2025 yılı için tahakkuk eden kira bedelinin Türk lirası karşılığı olduğu belirtildi. Şirket, 2025 yılına ait ve 31 Ocak 2026 vadeli kira faturası için işlemlerin 7 Ocak 2026 tarihinde yapıldığını, ödemenin ise vadesinden bir hafta önce gerçekleştirildiğini açıkladı.

İGA açıklamasında, “İGA İstanbul Havalimanı’nın DHMİ’ye 1 TL dahi borcu bulunmamaktadır” denilerek iddialar net bir dille yalanlandı.

İGA’dan Kira Ödemesi Açıklaması

Şirket yetkilileri, kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek haberlerin gerçeği tam yansıtmadığını ifade ederek, söz konusu rakamın gecikmiş bir borç değil, yıllık kira bedelinin muhasebesel karşılığı olduğunu kaydetti.

İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’nın, kira ödemelerini sözleşme hükümlerine uygun şekilde sürdürdüğü ve ödeme takvimine bağlı kaldığı da açıklamada özellikle vurgulandı.