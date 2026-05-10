Ticaret Bakanlığı, gümrük kapıları ve İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 659 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Gümrükler Muhafaza ekiplerince son bir hafta içinde yürütülen altı ayrı operasyonda uyuşturucu kaçakçılığına yönelik önemli miktarda madde yakalandı.

Operasyonların; Gürbulak Gümrük Kapısı, Kapıkule Gümrük Kapısı, Kapıköy Gümrük Kapısı, İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildiği bildirildi.

659 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Açıklamada ele geçirilen uyuşturucu miktarları şu şekilde sıralandı:

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 286 kilo metamfetamin

İstanbul Havalimanı’nda 173 kilo esrar

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 153 kilo esrar

Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 25 kilo esrar

İpsala Gümrük Kapısı’nda 22 kilo esrar

Toplamda 659 kilo uyuşturucu maddenin yakalandığı ve imha edildiği belirtildi.

Soruşturmalar Sürüyor

Bakanlık, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin toplum sağlığı, gençlerin korunması ve suç örgütlerinin finansal kaynaklarının kesilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Operasyonlara ilişkin soruşturmaların ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürüldüğü aktarıldı.