5.⁠ ⁠Gordion Yarı Maratonu kapsamında gerçekleştirilen 21 ve 10K koşusu yoğun katılımla start aldı. Tarih ve sporun buluştuğu organizasyonda binlerce sporcu, UNESCO korumasındaki antik kentte parkura çıktı.

Yarış öncesinde konuşan Gordion Vakfı Başkanı Kadim Koç, sporcuların yalnızca bir parkurda değil, tarihin içinde koştuğunu söyledi.

Koç açıklamasında, “Dünyanın en büyük ahşap mezarını göreceksiniz. Birkaç kilometre sonra önünüze Sakarya çıkacak. Bu topraklar, Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı, tarihin şekillendiği alanlar. Burada hâlâ gün yüzüne çıkmayı bekleyen büyük bir tarih var. UNESCO da bölgede yeni kazılar yapılmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

Bölgenin tanıtımına katkı sağlayan sporculara teşekkür eden Koç, “Sizler artık bu alanın tanıtım elçilerisiniz. Buraya katkı sağladınız. Halkımız ve Türk milleti adına hepinizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Tarihi atmosferde başlayan yarı maraton renkli görüntülere sahne oluyor.