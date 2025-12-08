Ankara-Eskişehir E-90 kara yolunun Polatlı ilçesi girişinde meydana gelen kazada, otomobilin aynı yöne giden TIR’a arkadan çarpıp takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Polatlı ilçesinde yaşandı. Mert Özsöz idaresindeki 26 AEB 280 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 EY 473 plakalı TIR’a arkadan çarparak takla attı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mert Özsöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobildeki sürücünün eşi İrem Özsöz, ayrıca Arif K. ve Melisa Selin K., Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İrem Özsöz, ilk müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili inceleme başlattı.