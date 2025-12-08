Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu Ozon, sonbaharın en büyük indirimlerinden biri olan “Black Friday” sonuçlarını açıkladı. Bu yıl, Türk satıcılar Ozon pazarında rekor büyüme oranları sergiledi. İndirimin zirveye ulaştığı 28 Kasım'da, Türk satıcıların ürünlerine olan talep geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat arttı.

OZON'DA REKOR SATIŞ ARTIŞI

Bu yıl indirim platformda 14 Kasım'da başlarken, bu da satın alma işlemlerini uzatmaya ve daha fazla alıcı çekmeye olanak tanıdı. Satış dinamikleri platformun sınır ötesi bölümünde özellikle belirgindi. Tüm kampanya dönemi boyunca Türk satıcıların platformdaki işlem hacmi (GMV) yıllık bazda 2 kat, sipariş sayısı ise 2,5 kat arttı.

İNDİRİMİN ZİRVE GÜNÜNÜN SONUÇLARI

En yüksek işlem hacmi, “Black Friday”ın olduğu 28 Kasım'da kaydedildi. Bu günde Türk satıcılar rekor rakamlara ulaştı. Türk satıcıların GMV'leri neredeyse 6 kat, alıcı sayısı 5 kat ve Türkiye'den satılan ürün sayısı 5 kattan fazla artış kaydetti.

TÜRK ÜRÜNLERİ RUSYA'NIN FARKLI BÖLGELERİNİ FETHEDİYOR

Moskova, Moskova Bölgesi ve Saint Petersburg doğal olarak ana talep merkezleri olmaya devam etse de, Türkiye'den gelen ürünlere olan talepte büyük bölgesel alanlarda da dinamik bir büyüme olduğu görüldü. Krasnodar Krayı ve Rostov bölgesi, Türkiye'den verilen sipariş sayısında ilk beşe girerek en yüksek alıcı aktivitesi seviyelerinden birini gösterdi. Bu değişim, Türk ürünlerinin geleneksel başkentlerin çok ötesinde muazzam bir ilgi gördüğünü ve ülke genelindeki tüketicilerin yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

SATIŞ BÜYÜMESİNDE LİDER KATEGORİLER

“Black Friday” sonuçlarına göre Ozon pazarında, Türk satıcıların ürünleri arasında parasal bazda maksimum büyüme oranına sahip kategoriler şöyle sıralandı: balıkçılık ürünleri 15 kattan fazla, çocuk yaratıcılığı ve hobi ürünleri 15 kat ve ankastre cihazlar 14 kat büyüdü. Adet bazında kişisel hijyen ürünleri satışı 25 kat büyürken, bunu 17 kat büyüme ile balıkçılık ürünleri ve 10 kat büyüme ile ev kimyasalları takip etti.

İNDİRİMİN EN ÇOK SATAN ÜRÜNLERİ

Aynı zamanda, adet bazında en çok satan Türk ürünlerinde sporcu besinleri yıllık bazda yaklaşık 3 kat, saç kozmetikleri 3 kat, cilt bakım kozmetikleri 2 kat ve oyuncaklar yaklaşık 2 kat artış gösterdi. Parasal bazda ise erkek ayakkabıları yaklaşık 3 kat, dış giyim 2 kat ve oyuncaklar yaklaşık 2 kat büyüdü. Aletler ve küçük ev aletleri satışları geçen yıla kıyasla yaklaşık 1,5 kat büyüdü.

Ozon Global Türkiye Genel Müdürü Hazal Maraş, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Türk ürünleri Rus tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ozon Global, Türk markaları için 63 milyondan fazla aktif alıcısı olan en umut verici pazarlardan biri olarak güvenilir bir giriş kapısı haline geldi. Şirket, Türk girişimcilerin sadece satışlarının artmasını sağlamıyor, aynı zamanda tanınırlık ve sadakat oluşturmaya yardım ederek uzun vadeli başarı için bir altyapı da yaratıyor” dedi.

Ozon Global, Ağustos 2022'de İstanbul ofisini açmasından bu yana Türk girişimcilerle iş birliğini aktif olarak geliştiriyor. Şubat 2025'ten itibaren ise Ozon Global'deki Türk satıcılar ürünlerini sadece Rusya'da değil, Azerbaycan'da da satmaya başladılar. 2025 yılının 3’üncü çeyrek sonuçlarına göre, platformdaki Türk satıcıların cirosu yıllık bazda 1,5 kat, Ozon'a Türkiye'den gelen sipariş sayısı ise neredeyse 2 kat arttı.

Ozon, gelişmiş lojistik ağına sahip çok kategorili bir pazar yeri. Şirket; Kazakistan, Ermenistan, Belarus, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan'ın yanı sıra Çin ve Türkiye'de de faaliyet gösteriyor. Platformda, kitaptan giyime, gıda ürünlerinden sağlık ürünlerine kadar 20'den fazla kategoride 370 milyondan fazla ürün adı bulunuyor. 63 milyon aktif alıcı, Ozon'un gelişmiş lojistik altyapısını kullanarak siparişlerini alıyor, bu altyapı aynı zamanda 650 binden fazla girişimcinin ürünlerini Rusya ve BDT ülkelerinde satmasına olanak tanıyor.