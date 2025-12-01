3 Aralık Dünya Engelliler Günü yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve çalışan “3 Aralık tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Resmî tatil listesi incelendiğinde 3 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle hem okullar hem de kamu kurumları normal mesaisine devam edecek.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ne Anlama Geliyor?

3 Aralık, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen küresel bir farkındalık günü. Toplumsal bilinç artırma amacı taşısa da resmi tatil statüsünde değil.

Bu nedenle:

Kamu kurumları açık

Okullarda dersler devam ediyor

Özel sektör iş yerlerinde çalışma normal şekilde sürüyor

MEB ve Valiliklerden Tatil Açıklaması Var mı?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve valiliklerden yapılan son duyurularda 3 Aralık için herhangi bir tatil kararı bulunmadığı belirtildi.

Sadece olağanüstü hava koşulları, yoğun kar yağışı gibi durumlar yaşanırsa yerel valilikler tarafından ayrı bir karar alınabilir.

Şu an için böyle bir açıklama yok.

3 Aralık’ta Okullar Açık mı?

Evet.

Okullar 3 Aralık’ta açık ve eğitim-öğretim devam ediyor.

Öğrenciler arasında merak yaratan bu soru, özellikle sosyal medya paylaşımları nedeniyle gündeme gelse de resmi kaynaklar 3 Aralık’ın tatil olmadığı konusunda net.