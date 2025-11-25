Fenerbahçe camiasını haftalardır heyecanlandıran Robert Lewandowski transferinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli yönetimin dünya yıldızı golcüyü İstanbul’a getirme çabaları sürerken, Polonyalı yıldızın masaya koyduğu dudak uçuklatan istekler transferi zora soktu.

Yıldız Golcünün Maddi Şartları Piyasanın Üstünde

Lewandowski'nin Fenerbahçe yönetimine ilettiği transfer şartları arasında en dikkat çekici madde, şüphesiz yıllık maaş beklentisi oldu. Avrupa devlerinde kazandığı standardı korumak isteyen tecrübeli oyuncunun, net yıllık 7 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği iddia ediliyor. Bu rakam, Süper Lig standartlarının oldukça üzerinde.

Ayrıca, sözleşme süresi konusunda da net bir tavır sergileyen yıldız, kulüpten en az 2+1 yıllık uzun soluklu bir kontrat istiyor. Lewandowski’nin maaş ve sözleşme süresi konusundaki bu ısrarı, Fenerbahçe yönetimini alternatif planları düşünmeye itti.

İmza Parası ve Lüks Yaşam Talepleri

Transferin mali boyutunu artıran bir diğer önemli başlık ise imza parası. Kulübün bonservis ücreti ödemeyecek olması sebebiyle, Lewandowski'nin menajerleri yüksek bir imza parası talep ediyor. Kulislerde konuşulan bu rakamın 3 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

Lewandowski’nin talepleri sadece finansal konularla sınırlı değil. İstanbul'da yaşayacağı süre boyunca:

Ailesinin konforu için Boğaz manzaralı veya merkezi bir konumda lüks bir rezidans talep ediyor.

Özel hayatının rahatlığı için özel araç ve şoför istiyor.

Şampiyonluk ve gol krallığı gibi bireysel başarılar için yüksek performans primleri garantisi istiyor.

Görüşmeler Tıkandı mı? Fenerbahçe'nin Son Hamlesi

Şu an itibarıyla, Lewandowski ile görüşmelerin “tıkanma” noktasına geldiği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, bütçe dengesini korumak adına oyuncunun yıllık ücret talebini aşağı çekme ve imza parasını makul taksitlere bölme formülleri üzerinde yoğunlaştı.

Eğer bu yüksek maliyetli transfer gerçekleşmezse, yönetimin listesindeki diğer Lewandowski alternatifleri ile temasa geçmeye hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

Transferin Akıbeti Kritik 48 Saatte Belli Olacak

Fenerbahçe taraftarının heyecanla beklediği büyük operasyonun nihai sonucu, önümüzdeki kritik 48 saat içinde netleşecek. Ya dev bir imza atılacak ya da yıldız golcü farklı bir rotaya yönelecek.