Türkiye’de milyonlarca asgari ücretli çalışanı ve emekliyi doğrudan ilgilendiren 2026 yılı maaş zamları için geri sayım resmen başladı. Yüksek enflasyon beklentileri ve hayat pahalılığının etkisiyle, yeni yılda yapılacak asgari ücret ve emekli maaşı artışlarının rekor seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor. Ankara kulislerinde ve ekonomi çevrelerinde konuşulan ilk tahminler, 2026 Ocak zammının sadece enflasyonla sınırlı kalmayıp, hükümetin sosyal refah payı formülüyle destekleneceği yönünde yoğunlaşıyor.

Peki, 2026 asgari ücret zammı ne olacak? Emekli maaşı tahminleri hangi senaryolara işaret ediyor? İşte Merkez Bankası hedefleri ve uzman görüşleri ışığında hazırlanan, milyonların cebini doğrudan etkileyecek en güncel senaryolar ve beklenen rakamlar.

Asgari Ücret Tahmini: Dört Kriterli Yeni Hesaplama Modeli

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesinde, önceki yıllardan farklı olarak dört temel ekonomik kriter ön plana çıkacak. Öncelikle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2025 yıl sonu için öngördüğü enflasyon tahmini, zammın alt sınırını belirleyecek. Şu anki projeksiyonlara bakıldığında, enflasyona dayalı zammın en az %30 ile %35 arasında bir artışı zorunlu kıldığı belirtiliyor.

Ancak kulislerdeki güçlü beklenti, artışın yalnızca enflasyon farkıyla sınırlı kalmayacağı yönünde. Hükümetin, çalışanların alım gücünü korumayı hedefleyen Refah Payı uygulamasını 2026’da da sürdürmesi bekleniyor. Uzmanlar, TCMB'nin enflasyon hedefine ek olarak %5 ila %10 arasında bir refah payı eklenmesiyle, asgari ücrette toplam zammın %35 ila %45 bandına oturabileceğini tahmin ediyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, 2026 yılı Ocak ayında net asgari ücretin (mevcut rakamlara göre) [Örnek Yüksek Tahmin Değeri] TL seviyelerini aşabileceği hesaplanmaktadır. Komisyon görüşmelerinin Aralık ayında başlayacağı süreçte, işçi ve işveren sendikalarının talepleri bu nihai rakamın belirlenmesinde kilit rol oynayacaktır.

Emekli Maaşlarına Seyyanen ve Enflasyon Zammı Yolda

2026 yılı emekli maaşı zammında ise SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için farklı hesaplamalar devreye girecek olsa da, ortak payda 6 aylık enflasyon farkı olacaktır. Ekonomi çevreleri, yılın ikinci yarısındaki enflasyon beklentilerinin yüksek olması nedeniyle, emeklilerin maaşlarına en az asgari ücret zammına yakın bir oranda artış yapılmasını bekliyor. İlk 6 aylık veriler ve yıl sonu tahminlerine göre, emeklilerin %30’un üzerinde bir enflasyon zammı alması neredeyse kesin görünüyor.

En önemli beklenti ise, düşük maaş alan emeklileri rahatlatmak amacıyla seyyanen zam veya taban maaşta (kök maaş) ciddi bir iyileştirme yapılması. Bu seyyanen artışın, özellikle en düşük emekli maaşı alan grupların gelirini [Örnek Emekli Tahmin Değeri] TL gibi kritik bir seviyeye taşıması hedefleniyor.

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı, toplam artış oranını belirleyecektir.