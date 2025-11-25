Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu (MESF) ve Ankara Demirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayrettin Yıldırım’ı makamında ağırladı.

Ziyaret kapsamında ilçedeki esnafın ihtiyaçları, üretimin güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Özarslan, Yıldırım’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek şu mesajı paylaştı:

“Ziyaretleri için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyor; esnafımızın ihtiyaçlarını gözeten, üretimi ve hizmeti güçlendiren çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Görüşmenin, Keçiören’de esnafla işbirliğini artıracak yeni projelere zemin oluşturması bekleniyor.