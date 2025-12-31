Keçiören Belediyesi, kurumsal yönetim anlayışını güçlendirmek amacıyla belediye yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, birim müdürleri ve birim sorumlularının katılımıyla “Disiplin Uygulamaları ve Belediyelerde Yetki Devri” konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen programa, belediyenin farklı müdürlüklerinde görev yapan yöneticiler katıldı. Eğitim, Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) Başkanı Halil Memiş tarafından verildi.

Disiplin Süreçlerinin Hukuki Temeli Anlatıldı

Programın disiplin uygulamalarına ayrılan bölümünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu yönetiminde disiplin kavramı ele alındı. Disiplin amirlerinin yetki ve sorumlulukları, disiplin cezalarının türleri ile bu cezaların hangi usullerle uygulanacağı detaylı şekilde aktarıldı.

Eğitimde, disiplinin temel amacının cezalandırma değil; kamu hizmetlerinde düzenin, güvenin ve sürekliliğin sağlanması olduğu vurgulandı. Disiplin soruşturması süreçleri, savunma hakkı, zamanaşımı süreleri, itiraz mekanizmaları ve disiplin cezalarının sicilden silinmesine ilişkin hükümler örneklerle açıklandı.

Yetki Devri Bilinçli Bir Yönetim Aracı

Eğitimin ikinci bölümünde ise belediyelerde yetki ve yetki devri konusu ele alındı. Yetkinin, yönetim gücünün temel unsurlarından biri olduğu belirtilirken, yetki devrinin yalnızca yöneticilerin iş yükünü azaltmaya yönelik değil, kurumsal kapasiteyi artırmayı amaçlayan stratejik bir yönetim aracı olduğu ifade edildi.

Yetki devri ile vekâlet arasındaki farklar katılımcılarla paylaşılırken, yetki devredilse dahi sorumluluğun devredilemeyeceğine dikkat çekildi. Ayrıca yazılı yetki devrinin önemi, etkin denetim mekanizmalarının gerekliliği ve uygulamada sık karşılaşılan hatalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Amaç Ortak Yönetim Bilinci Oluşturmak

Düzenlenen eğitim programıyla, Keçiören Belediyesi yöneticilerinin mevzuata uygun, şeffaf ve etkin bir yönetim anlayışı benimsemesi hedeflendi. Programın, disiplin uygulamaları ve yetki devri süreçlerinde ortak bir yaklaşım geliştirilmesine ve yönetsel farkındalığın artırılmasına katkı sağlaması amaçlandı.